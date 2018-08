Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Munteanu, fost portar la Dinamo, a vorbit despre portarul "cainilor", Jaime Penedo, despre care a spus ca nu a greșit la golul marcat din corner de Florinel Coman. "La gol nu a fost vina lui Penedo. Mai mult ca sigur Bratu pusese un om la bara (n.r. dupa meci, Florin Bratu a spus ca Sergiu Hanca…

- Nicolas Gorobsov, mijlocașul Concordiei Chiajna, a revenit in fotbalul romanesc dupa un an petrecut la Miami United. Fotbalistul argentinian a marcat un gol dintr-o lovitura libera cu Gaz Metan, dar arbitrul George Gaman a considerat ca mingea n-a depașit linia porții, deși pe reluari s-a vazut clar…

- Carlos Fortes (23 de ani) a ajuns liber de contract in aceasta vara la Gaz Metan și astazi a reușit un gol superb in prelungirile partidei cu Concordia Chiajna, scor 2-1. Atacantul central portughez, originar din Insulele Capului Verde, a vorbit despre golul marcat și despre ce-i place sa faca in timpul…

- Gaz Metan si Concordia Chiajna au fost la un pas sa termine la egalitate, insa golul superb al lui Fortes din ultimul minut al prelungirilor a adus toate cele trei puncte la Medias, scor 2-1. Ploaia torentiala insa a pus mari probleme pe parcursul jocului. Mediesenii au deschis scorul in minutul 28…

- Ploaia torențiala cazuta la Mediaș in debutul partidei dintre Gaz Metan și Concordia Chiajna a oferit și imaginea primei etape. Doi suporteri prezenți pe stadionul din Mediaș au infruntat ploaia cu curaj, fiind acoperiți doar de o prelata din plastic. Ploaia a scazut in intensitate abia dupa primele…

- E oficial, Gianluigi Buffon va evolua in noul sezon pentru PSG. Portarul de 40 de ani s-a desparțit dupa 17 sezoane de Juventus și va imbraca tricoul campioanei Franței pentru cel puțin un an. 4.000. ...

- 6.000 de fani au sarbatorit, ieri, la Cluj, promovarea matematica a Universitații dupa un meci fara emoții in fața echipei secunde din Mediaș, 7-0. Cluj Arena e un furnicar! Mii de suporteri s-au strans in curtea stadionului cu steaguri și eșarfe și canta pentru Universitatea. E meciul care le poate…

- Sergiu Hanca, 26 de ani, marcatorul unei duble, și Dan Nistor, 30 de ani, au spus ca dedica victoria de pe terenul lui Gaz Metan, scor 3-2 (Detalii AICI), fostului lor coleg, Patrick Ekeng, decedat pe teren in urma cu doi ani. "Azi am jucat doar cu gandul la prietenul meu Patrick Ekeng. Ii dedic aceste…