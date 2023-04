Stiri pe aceeasi tema

- Al Sharjah, formația antrenata de Cosmin Olaroiu, a invins-o pe Al-Ain in finala Cupei Președintelui din Emiratele Arabe Unite. A fost un ultim act palpitant, 1-1 la finalul timpului regulamentar, 13-12 la loviturile de departajare. Cosmin Olaroiu continua sa stranga trofee in fotbalul din Golf. Astazi,…

- Formatia Al Sharjah, antrenata de Cosmin Olaroiu, a castigat, vineri, Cupa Presedintelui in Emiratele Arabe Unite.Al Sharjah a invins in finala echipa Al Ain, scor 14-13 dupa lovituri de departajare (1-1), informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romancele au dominat turneul ITF de la Koper, cu premii de 60.000 de dolari, cucerind trofeul la dublu prin Irina Bara și Andreea Mitu, prima jucand și ultimul act de simplu, pierdut insa Saptamana de la Koper s-a incheiat cu doua finale și un titlu pentru romance, Irina Bara și Andreea Mitu impunandu-se…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Marta Kostiuk a castigat primul titlu WTA Tour din cariera, dupa ce a invins-o pe rusoaica Varvara Graceva, scor 6-3, 7-5, in finala turneului Austin 250. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Al Sharjah, formația antrenata de Cosmin Olaroiu (53 de ani), a cucerit Supercupa in Emiratele Arabe Unite, dupa o victorie cu 1-0 in fața lui Al-Ain. Antrenorul roman a fost eliminat in prelungirile meciului, pentru proteste. Deși in avantaj pe tabela, Olaroiu nu s-a putut stapani la marginea terenului.…

- Al Sharjah, formația antrenata de Cosmin Olaroiu (53 de ani), a cucerit Supercupa in Emiratele Arabe Unite, dupa o victorie cu 1-0 in fața lui Al-Ain. Instalat la Al Sharjah in toamna anului 2021, Cosmin Olaroiu a ajuns deja la doua trofee cucerite și este in carți pentru al treilea. In campionat, formația…

- FC Porto a cucerit Cupa Ligii portugheze la fotbal, dupa ce a invins-o in finala pe Sporting Lisabona, cu scorul de 2-0, sambata seara, la Leiria, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka a castigat, sambata, la Melbourne, primul titlu de grand slam al carierei, dupa ce a invins-o pe sportiva kazaha Elena Ribakina, in finala de la Australian Open. Sabalenka, numarul 5 mondial, s-a impus, pe Rod Laver Arena, in fata numarului 25 WTA, cu scorul…