Încă un șofer băut, prins la volan Aproape in fiecare zi, polițiștii buzoieni depisteaza conducatori auto care se urca la volan sub influența bauturilor alcoolice. In weekend, un localnic din Movila Banului a picat in plasa polițiștilor, inainte de a produce un eveniment nefericit. ,,Polițiștii au intocmit un dosar penal unui barbat de 30 de ani, din Movila Banului, care a fost depistat de polițiști in timp ce conducea autoturismul in localitatea Limpeziș. Intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,68 mg/l alcool pur in aerul expirat. Șoferul a fost transportat la o… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

