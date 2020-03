Încă un român infectat cu coronavirus A MURIT în Italia. Bilanţul deceselor în Diaspora a ajuns la OPT 8 cetațeni romani aflați in strainatate, 7 in Italia și unul in Franța, au decedatin afara granitelor de la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și pana la acest moment. Ultimul deces a fost raportat in Italia. "In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 43 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 33 in Italia, 4 in Spania, 2 in Namibia, unul in Luxemburg, unul in Irlanda, unul in Tunisia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

