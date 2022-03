Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 7 martie, prețul gazului în Europa pentru contractele futures atinge maximul istoric și depașește 3000 de dolari pentru 1000 de metri cubi, conform datelor de licitație. Potrivit Ria, piața europeana de gaz este în febra de mai multe multe luni. În primavara anului…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat legea prin care impune cenzura totala in Rusia, iar jurnaliștii risca pana la 15 ani de inchisoare sau trimiterea intr-un lagar de reeducare. In urma intrarii in vigoare a legii, mai multe posturi occidentale și-au suspendat transmisia la Moscova.…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Exxon Mobil a anunțat marți ca va ieși din operațiunile sale de petrol și gaze din Rusia, pe care le-a evaluat la peste 4 miliarde de dolari, și va opri noile investiții ca urmare a invaziei Ucrainei de catre Moscova, potrivit Reuters. Decizia inseamna de fapt ca Exxon renunța…

- Mai multe mari companii ale lumii au anunțat fie ca nu vor mai furniza produse pe piața rusa fie ca iși inceteaza producția in aceasta țara. Printre companiile care renunța la piața ruseasca dupa ce Putin a inițiat un razboi de agresiune impotriva Ucrainei se numara BMW, Ford și Apple. Anterior, Audi…

- Cel putin trei cumparatori majori de petrol rusesc nu au putut deschide scrisori de credit la bancile occidentale pentru a acoperi achizitiile de joi, au declarat patru surse, invocand incertitudinile din piata dupa invazia rusa. Rusia produce fiecare al zecelea baril de petrol in lume, iar preturile…

- Florin Citu a fost intrebat, marti, daca plafonarea preturilor la alimente este o masura pe care ar sustine-o si liberalii. “A mai fost discutia cu plafonarea si in 2020 in plina criza, atunci se vorbea de cresterea preturilor. Asta-vara toata lumea plangea de mila producatorilor romani care isi…

- Marius Tuca este principala vedeta a celor de la Aleph News și partener al patronului Adrian Sarbu, in proiecte media. Conform Paginademedia, relația dintre cei doi nu mai este atat de buna, iar jurnalitul iși pregatește plecarea. In prezent, pe AlephNews sunt difuzate reluari ale emisiunii…

- Piața mașinilor electrice a crescut foarte rapid in ultima perioada. Pe langa toți constructorii de mașini consacrați, și alte companii din domenii complet diferite au facut deja pasul catre comercializarea de vehicule electrice. Una dintre aceste companii se numește Almaz-Antey. Firma iși are sediul…