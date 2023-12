Stiri pe aceeasi tema

- Minel Prina, fost primar al municipiului Slatina, condamnat la 4 ani si 6 luni de inchisoare pentru trafic de influenta si complicitate la spalare de bani in dosarul de coruptie al lui Darius Valcov, va fi extradat in acest an din Italia, au declarat vineri surse guvernamentale pentru Știripesurse.ro.Minel…

- Fostul primar din Slatina, Minel Prina, condamnat in luna mai la 4 ani și 6 luni de inchisoare pentru complicitate la trafic de influența și complicitate la spalarea banilor, urmeaza sa fie extradat in perioada imediat urmatoare, au declarat vineri, 8 decembrie, surse judiciare pentru Libertatea.„Va…

- Ionel Arsene ar putea fi extradat, conform deciziei luate pe 12 octombrie de Curtea de Apel din Bari, Italia. Hotararea instanței nu este insa definitiva, ci poate fi atacata la instanța superioara. Romania incearca din luna martie sa puna in executare un mandat european de arestare, emis dupa ce Ionel…

- Darius Valcov a depus un recurs in casație impotriva deciziei definitive de condamnare. El spune ca toate faptele sunt prescrise, cere anularea sentinței penale de condamnare și, implicit, eliberarea. Inalta Curte – Completul de 5 judcatori a admis luni, 11 septembrie, atat recursul in casație formulat…

- Medicii italieni de la spitalul unde este internat un roman ranit in explozia de la Crevedia spun ca acesta este intubat si sedat, infectia pe care o are e o problema sistemica și va fi operat. Dr. Sergio Colombo, membru in conducerea sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva Generala de la spitalul…