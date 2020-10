Încă un județ impune obligația de a purta mască în jurul școlilor Un alt județ din Romania a luat hotararea ca purtarea maștii sa devina obligatorie in jurul unitaților de invațamant. Aceeași regula este impusa, incepand de luni, și in județul Galați. „Incepand cu data de 6 octombrie 2020, se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție pe o raza de 100 m in jurul unitaților de invațamant din județul Botoșani, precum și in perimetrul acestora”, este decizia CJSU, citata de stiri.botosani.ro. Citește și Purtarea maștii va fi obligatorie in jurul școlilor din județul Galați The post Inca un județ impune obligația de a purta masca in jurul școlilor appeared… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

