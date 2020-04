Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Galați, Iași, Vaslui sau Suceava , a venit și randul județului Vrancea sa adopte masura obligativitații purtarii maștii de protecție atunci cand cetațenii ies din casa, anunța Agerpres. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vrancea, intrunit marti in sedinta extraordinara, a hotarat…

- Administrația locala Dej a anunțat ca începând de marți se impune protecția gurii și a nasului în spațiile publice. „Începând cu data de 07.04.2020, se impune purtarea materialelor de protecție a gurii și a nasului în spațiile publice precum spațiile…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența a luat astazi, 6 aprilie, noi masuri pentru protejarea populației și limitarea raspandirii COVID 19 la nivelul comunitații. ”1. Incepand cu data de 07.04.2020, se impune purtarea materialelor de protecție a gurii și a nasului in spațiile publice precum spațiile…

- Purtarea mastilor de protectie va fi obligatorie, in judetul Bacau, in toate spatiile publice, incepand din data de 7 aprilie 2020. Masura a fost adoptata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau, la recomandarea secretarului de stat, Raed Arafat.

- Purtarea mijloacelor de protectie a gurii si nasului este, incepand de luni, obligatorie in toate locurile publice inchise din judetul Botosani, decizia fiind luata de Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- Inca doua județe din Romania ii obliga pe localnici sa iși acopere nasul și gura cand ies din casa. Astfel, ieșenii vor trebui sa iși acopere gura și nasul cand sunt in mijloacele de transport in comun sau in magazine, farmacii sau in instituții publice. In Maramureș, masura va fi aplicata in spații…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis, vineri seara, ca se impune purtarea mijloacelor de protectie a gurii si a nasului in spatiile publice de catre totii cetatenii din judet, se arata intr-o informare transmisa de Prefectura Galati.Potrivit sursei citate, decizia intra in vigoare…

