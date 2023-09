Stiri pe aceeasi tema

- Explozia din Crevedia. Bilantul exploziei din Crevedia e in continua crestere. In aceasta dimineata, 5 septembrie, unul dintre civilii raniți in prima explozie de la Crevedia a murit. Este unul dintre angajații nepalezi ai stației GPL, care era internat la Spitalul Bagdasar Arseni. Ranitul avea arsuri…

- Un pacient cu arsuri internat la Spitalul Bagdasar Arseni a murit marți dimineața. Numarul persoanelor decedate a ajuns la cinci. Un pacient care era internat cu arsuri pe o mare parte din corp in urma incendiului și exploziilor de la Crevedia a murit marți dimineața. Pacientul nu a putut fi mutat la…

- Inca o persoana care a suferit arsuri in exploziile de la stația GPL din Crevedia, Romania a decedat luni dimineața, la Spitalul Floreasca din Capitala. Bilanțul deceselor a ajuns la patru, potrivit news.ro „In cursul acestei dimineți, a decedat la Spitalul Floreasca un pacient aflat in stare foarte…

- Cinci mari arși au ajuns la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala, spun surse medicale pentru ziar. Dintre aceștia, doi au fost transferați deja in strainatate, doi vor fi transferați pana maine. Mai ramane unul singur, cu arsuri de 90% pe suprafața corpului, despre care nu exista date și nu poate fi…

- La data de 26 august 2023, in localitatea Crevedia din județul Dambovița s-au produs mai multe explozii la o stație GPL, eveniment soldat cu 58 de victime, dupa cum urmeaza: 8 victime dupa prima explozie, dintre care 1 persoana decedata (infarct, fara arsuri) și 7 persoane ranite ( 3 cu arsuri transportate…

- La data de 26 august 2023, in localitatea Crevedia din județul Dambovița s-au produs mai multe explozii la o stație GPL, eveniment soldat cu 58 de victime, dupa cum urmeaza: 8 victime dupa prima explozie, dintre care 1 persoana decedata (infarct, fara arsuri) și 7 persoane ranite ( 3 cu arsuri transportate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este in continuare oprita pe ambele sensuri pe DN 1A Bucuresti Ploiesti, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita, pentru a permite lichidarea totala a incendiului.Traficul rutier este deviat pe DC 77A ndash;…

- La data de 26 august 2023, in localitatea Crevedia din judetul Dambovita s au produs mai multe explozii la o statie GPL, eveniment soldat cu 58 de victime. Potrivit IGSU, dupa prima explozie au fost 8 victime dintre care 1 persoana decedata infarct, fara arsuri si 7 persoane ranite 3 cu arsuri transportate…