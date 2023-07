Încă un azil clandestin descoperit în București. 30 de bătrâni, ținuți în condiții inumane FOTO Inca un azil clandestin a fost descoperit in București. Polițiștii au descins in aceasta dupa-amiaza intr-un alt camin al groazei, din sectorul 5 de aceasta data. Acest imobil aparține unui individ care mai are inca un azil, se pare acesta are acte in regula. Dupa ce Primaria Sectorului 5 a demarat controale la un azil din sector, inspectorii au ajuns și la acest stabiliment fara acte. Conform polițiștilor, aici erau aduși batranii in momentul in care individul auzea ca la caminul de batrani principal veneau controalele. In acel moment, oamenii erau aduși aici, iar apoi erau reinternați la azilul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

