- Armata Naționala urmeaza sa recepționeze alte trei transportoare blindate Piranha din partea Guvernului Republicii Federale Germania. Potrivit Ministerului Apararii, unitațile de tehnica vor sosi in Republica Moldova astazi, 14 februarie.

- Republica Moldova a primit astazi, 12 ianuarie, primul lot de transportoare blindate de tip „Piranha”, din Germania. „Lotul respectiv constituie 19 unitați de tehnica”, a precizat ministrul Apararii al Republicii Moldova, Anatolie Nosatii.

- Asa zisul ‘ministru de externe’ de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a declarat ca ‘militarizarea si inarmarea Republicii Moldova nu este o decizie constructiva’ dupa anuntul ca primele transportoare blindate de tip Piranha livrate armatei moldovene ar urma sa ajunga marti la Chisinau, relateaza marti portalul…

