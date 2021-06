Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta ca termenul de finalizare pentru inelul sudic al Centurii ocolitoare a municipiului Bucuresti este anul 2023, dar ca una dintre firmele care lucreaza acolo a promis ca va termina un tronson inainte de finalul anului viitor. Pe inelul din nordul Capitalei…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a declarat luni seara la Digi24 ca primarii Sectoarelor 3 și 5 nu au desființat niciun chioșc din stațiile de metrou care se afla in aceste secoare, in vreme ce Sectoarele 2, 4 și 6 au terminat deja demolarea lor. Dispozițiile de desființare a chioșcurilor fara…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, lanseaza un apel catre ministrul Transporturilor, Catalin Drula, sa vina cu explicații legate de anunțul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU)...

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunța ca inca 63 de spații comerciale amplasate ilegal pe domeniul public al statului au fost desființate. Acțiunea s-a desfașurat vineri seara in 10 stații de metrou, anunța Mediafax. Acțiunea de desființare a spațiilor comerciale de la metrou continua,…

- Au fost anunțate noi restricții pentru sectorul 5 din București, in urma cu puțin timp. Primaria ce-l are la conducere pe Cristian Popescu Piedone va lua noi masuri anti-COVID, cu scopul evitarii carantinarii totale a Capitalei. Anunțul facut de edil!