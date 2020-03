Încă patru persoane au murit din cauza noului coronavirus în statul Washington Patru persoane au murit, luni, în statul Washington din Statele Unite, dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus Covid-19, au anunțat autoritațile sanitare americane, citate de BBC News.

Numarul total al deceselor înregistrate pâna luni în Statele Unite din cauza Covid-19 a ajuns la șase, dintre acestea, cinci fiind înregistrate în districtul King din statul Washington, regiune în care se afla orașul Seattle, citeaza Mediafax.

În prezent, exista 18 cazuri confirmate în regiune, dar autoritațile se tem ca virusul s-ar putea raspândi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

