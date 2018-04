Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de angajati ai Institutului pentru Boli Cardiovasculare C. C. Iliescu din cadrul Spitalului Fundeni din Capitala au intrerupt joi lucrul si au iesit in curtea unitatii medicale, intr-un protest spontan. Ei sunt nemultumiti de regulamentul de sporuri aprobat de Guvern saptamana trecuta.

- Sute de asistente, infirmiere si medici de la Institutul "Marius Nasta", de la Spitalul de Urgenta "Sf. Ioan", dar si de la Institutul "C.C. Iliescu" au protestat in fata unitatilor spitalicesti, acestia fiind nemultumiti de scaderea sporurilor.

- Andrei Iliescu, din București, dar și alți cititori care au venituri foarte mici, sub forma unor indemnizații sociale, ne intreaba daca ei mai beneficiaza de asigurarile sociale de sanatate , dupa ultimele modificarii ale legislației din acest domeniu. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin Serviciul…

- Plata CASS a fost eliminata pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, pentru cei care au venit minim garantat si pentru beneficiarii de indemnizatie acordata pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii, potrivit unei OUG adoptate de Guvern, miercuri, 7 martie. Potrivit unui comunicat…

- Profesorii ieseni vor protesta la Bucuresti saptamana viitoare, a anuntat Laviniu Lacusta, presedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi. Astfel, miercuri si joi, pe 21 si 22 februarie, profesorii vor protesta atat la Ministerul Muncii, cat si la Guvern, avand aceleasi…

- F. T. Senatorul PSD Robert Cazanciuc, citat de catre Agerpres, atenționeaza asupra faptului ca, deși finalizarea lucrarilor la Palatul de Justiție din Ploiești ar fi trebuit sa se termine inca din luna iulie a anului trecut, acest lucru nu s-a intamplat nici in ziua de azi . “In anul 2013 au fost reluate…

- PSD Bucuresti va face propuneri, vineri, în sedinta Comitetului Executiv National al PSD, pentru portofoliile de la Sanatate, Educatie si Cultura, respectiv pe Rodica Nassar, Ecaterina Andronescu si George Ivascu, a anuntat presedintele organizatiei, Gabriela Firea. Ea a spus ca decizia…

- Prezent astazi la Targu-Jiu, unde a participat la o dezbatere regionala privind proiectele si programele lansate de Ministerul Educatiei, ministrul Liviu Pop a incercat sa lamureasca problema sporului de calculator. Acesta a precizat ca acordarea sau nu a sporului de condiții vatamatoare personalului…