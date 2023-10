Încă o umilință pentru fotbalul românesc. Ne-a bătut Norvegia cu 5-0 Șirul umilințelor inregistrate de fotbalul romanesc pare sa nu se mai termine. Naționala U 20 a mancat bataie cu 5-0 de la norvegieni. Selectionata de fotbal Under-20 a Romaniei a fost surclasata cu scorul de 5-0 (2-0), luni seara, la Fredrikstad, intr-un meci din Elite League U20. Scandinavii s-au impus prin golurile marcate de Jesper Gregersen (19, 41), Oskar Siira Siversten (50), Bryan Benjamin Fiabema (66) si Oliver Johansen Braude (81 – penalty), intr-un meci pe care l-au dominat copios si in care au ratat cel putin tot atatea ocazii clare. Romania venea dupa o victorie surprinzatoare cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

