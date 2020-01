O noua tragedie aviatica. Anunțul a fost facut de oficiali ai acestei provincii, citați de Reuters. Momentan, CEO-ul companiei aeriene neaga accidentul, potrivit Pajhwok Afghan News.

Din primele informatii rezulta ca este vorba despre un avion care transporta 83 de persoane. Acesta s-a prabușit și a izbucnit in flacari pe teritoriul controlat de talibani. Oficialii locali au declarat ca un Boeing 737-400 al Ariana Afghan Airlines a cazut in districtul Deh Yak, in zona muntoasa din estul provinciei Ghazni. Pana la aceasta ora nu se cunoaște soarta pasagerilor, existand inclusiv informații…