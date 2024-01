Încă o țeapă! Nimeni nu vrea să joace cu FCU: „Neseriozitate, amatorism!” FCU Craiova a anunțat ca meciul amical cu CSKA 1948 Sofia a fost anulat, dupa ce același lucru se intamplase și cu duelul contra FC Botoșani. Oltenii au programat o alta partida de pregatire, cu Poli Iași, la București. FCU Craiova, una dintre cele 6 echipe din Superliga care au ales sa efectueze cantonamentul de iarna in Romania, urma sa dispute un meci de pregatire cu FC Botoșani, ultima clasata din campionatul intern. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

