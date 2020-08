Încă o țară extinde măsura autoizolării şi obligativitatea testului PCR pentru cetăţenii din mai multe zone ale României Autoritatile belgiene au extins masura autoizolarii si obligativitatea testului PCR la sosirea in Belgia pentru cetatenii din mai multe zone ale Romaniei, masura fiind in vigoare de astazi, anunța news.ro. Aautoritatile belgiene au inclus in zona rosie urmatoarele regiuni din Romania: Bucuresti-Ilfov, Centru, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia. Citește și: Ciolacu, atac dur: ‘Economia naționala e pusa pe butuci de masuri aberante. O rectificare bugetara facuta in bataie de joc și in disprețul realitații!’ In zona portocalie este regiunea Vest. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In semestrul I s-au eliberat 17.878 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 12,1% fata de semestrul corespunzator al anului precedent, anunța INS. In luna iunie, s-au eliberat 3.881 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 26,7% fata de luna…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a scazut cu peste 12% in primele sase luni Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a scazut cu 12,1% in primele sase luni din acest an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, potrivit Institutului National…

- ”In semestrul I 2020, s-au eliberat 17.878 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 12,1% fata de semestrul I 2019. Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-717 autorizatii), Sud-Est (-567), Sud-Muntenia (-373), Centru (-288), Nord-Est…

- Un raport al Institutului National de Statistica arata ca, in primele cinci luni ale acestui an, s-au eliberat 13.997 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 15% fata de perioada similara a anului trecut. "In luna mai 2020, s-au eliberat 3.062 autorizatii de construire…

- Fondul forestier national o suprafata de 6,592 milioane hecare, din care supafata padurilor 6,427 milioane hectare. Masa lemnoasa recoltata a insumat 18,9 milioane metei cubi. Cresterea se datoreaza in principal unor reamenajari de pasuni impadurite si introducerii in fondul forestier a terenurilor…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a inregistrat o scadere de 11,4% in primele patru luni ale anului, fata de acelasi interval din 2019, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie, s-au eliberat…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a inregistrat o scadere de 11,4% in primele patru luni ale anului, fata de acelasi interval din 2019, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres. Astfel, in perioada 1 ianuarie - 30…

- În luna aprilie 2020, prima luna cu stare de urgența totala, în întreaga țara s-au eliberat 2.290 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, în scadere cu 29,0% fata de luna martie 2020 si cu 37,5% fata de luna aprilie 2019, au anunțat vineri oficialii Institutului…