Rusia suspenda transportul de petrol kazah dupa declarațiile surprinzatoare ale președintelui Qasym-Jomart Toqaev, facute la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg. Ca raspuns, Kazahstanul blocheaza 1.700 de vagoane de tren incarcate cu carbune rusesc , potrivit publicației Kommersant. Petrolul kazah, blocat in portul Novorossiysk Moscova se pregatește sa puna Kazahstanul pe lista neagra din cauza […]