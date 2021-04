Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre CS Universitatea Craiova și CFR Cluj, terminat 0-0, a incheiat calculele pentru play-off, iar echipele din varf se gandesc deja la titlu. FCSB, CFR Cluj și Craiova sunt desparțite de patru puncte, insa echipa roș-albastra poate avea un avantaj moral fața de rivale, pe langa cel din clasament.…

- Marius Șumudica (50 de ani) crede ca Ovidiu Popescu (27 de ani) ar fi fost o soluție pentru postul de inchizator, mai ales in finalul tensionat al eșecului cu Armenia, scor 2-3. Dezbaterea zilei pe GSP.ro: cine e de vina pentru situația jalnica in care se afla naționala? Ovidiu Popescu este jolly-joker-ul…

- Naționala Romaniei a pierdut, scor 2-3, la Erevan, in fața Armeniei, intr-un meci din etapa a 3-a din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, gazduite de Qatar. Autorul celor doua goluri din tabara romana, Alex Cicaldau, a declarat ca nu s-a putut bucura pentru primele sale reușite in tricoul…

- Craiova se va putea baza pe Stephane Acka (30 de ani, fundaș central) și Reagy Ofosu (29 de ani, extrema stanga) pentru meciul cu FCSB. FCSB - Craiova, derby-ul rundei cu numarul 29 din Liga 1, se joaca duminica, 4 aprilie, de la ora 20:30. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in…

- Universitatea Craiova se afla in fata celui de-al doilea meci consecutiv in compania Chindiei Targoviste, de aceasta data in sferturile Cupei Romaniei (astazi, ora 20.30). Sambata, in campionat, oltenii nu au aratat prea mult fotbal si au fost taxati de o echipa extrem de bine pusa la punct de olteanul…

- Final: Academica Clinceni – Universitatea Craiova 0-0. Statistica flashscore.ro min. 90+3: galben pentru Cordea. Partida va fi prelungita cu 3 minute. min. 90: schimbare la Universitatea: a ieșit Vladoiu și a intrat Vatajeu. min. 86: Dumitriu a șutat mult peste poarta din afara careului mare. min. 84:…

- min. 27, 0-1: goooooollll Craiova: Andrei Ivan a pus latul de la 3 metri la o pasa excelenta a lui Bancu. min. 26: Baiaram a incercat sa-l invinga pe noul intrat intre buturi cu un șut cu efect de la 14 metri lateral stanga min. 24: schimabare la Iași: a ieșit Branescu – accidentat și a intrat Ianoș…

- Aflați, de duminica, in cantonament la Sacele, petroliștii au avut un program intens la inceputul acestei saptamani, cu cate doua antrenamente zilnice, efectuate pe terenul bazei sportive de la Tarlungeni, terenul sintetic de aici fiind soluția cea mai buna pentru pregatire, in condițiile in care a…