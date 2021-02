Încă o persoană transferată de la Matei Balș a murit O femeie de 84 de ani, transferata dupa incendiul de la Matei Balș la Spitalul Universitar de Urgența „Elias” din București, a murit, miercuri dimineața. Conform ministerului Sanatații, pacienta s-a aflat in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București in timpul incendiului din 29 ianuarie 2021. Femeia, de 84 de […] The post Inca o persoana transferata de la Matei Balș a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a fost informat, in aceasta dimineața, despre un deces in randul pacienților care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București in timpul incendiului din 29 ianuarie 2021.Este vorba despre o pacienta in varsta de 84 de ani, transferata…

- Inca un pacient dintre cei aflati in pavilionul de la Institutul “Matei Bals” care a fost afectat de un incendiu, saptamana trecuta, a murit. Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca este vorba despre o femeie de 84 de ani, care fusese apoi transferata la Spitalul Elias si care avea o forma severa de…

- Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, ca o femeie de 84 de ani care era internata la Spitalul Universitar de Urgența „Elias”, dupa incendiul de saptamana trecuta de la Matei Balș, a murit. Ancheta medico-legala va stabili cauzele decesului. Pacienta de ani era internata in Pavilionul V al Institutului…

- Inca un pacient transferat in urma incendiului de la Matei Balș a murit astazi. Este vorba despre un barbat in varsta de 80 de ani, transferat la Spitalul Universitar de Urgența din București. Barbatul fusese diagnosticat cu o forma severa SARS Cov-2, prezenta multiple comorbiditați și era internat…

- Ministerul Sanatații a anunțat,marți, ca un pacient care primea asistența medicala la Spitalul Universitar de Urgența, dupa incendiul produs vineri dimineața, a murit. Astfel, bilanțul deceselor in urma tragediei a ajuns la zece. Cea de-a zecea persoana decedata este un barbat de 80 de ani, care a…

- Un alt pacient care era internat la Institutul ‘Matei Bals’ in pavilionul afectat vineri de incendiu a murit, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. ‘Ministerul Sanatatii a fost informat, in aceasta dimineata, despre un deces in randul pacientilor care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului National…

- Inca o persoana a decedat, marți dimineața, in urma incendiului de la Institutul Național „Matei Balș”, ceea ce face la bilanțul sa ajunga la 9 morți. Ultimul deces s-a inregistrat la o femeie de 70 de ani, care era transferata la Spitalul de Urgența „prof. dr. Dimitrie Gerota”. Ministerul…

- Ministerul Sanatatii prezinta noi date privind transferul pacientilor afectati in urma incendiului: 11 pacienti la Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Ioan” din Bucuresti; – 5 pacienti la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti; – 6 pacienti la Spitalul Universitar de Urgenta „Elias”; – 4 pacienti…