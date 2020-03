Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 28 de ani, din comuna Cernesti a produs un accident si a parasit locul faptei. A fost identificat la scurt timp de politistii din Targu Lapus Sambata seara, la ora 23:30, politistii din Targu Lapus au intervenit la un accident de circulatie produs pe raza localitatii Strambu Baiut. O persoana…

- Politistii din Borsa au actionat cu operativitate azi-noapte, dupa ce au fost sesizati cu privire la comiterea unui furt. Persoana vatamata, un tanar din oras, le-a precizat politistilor ca doua persoane i-au smuls din mana 100 de lei, in timp ce se afla pe strada 22 Decembrie. Verificarile politistilor…

- Un adolescent de 16 ani a lovit un polițist, in timp ce incerca sa fuga. Polițiștii au incercat sa-l rețina in urma unui scandal, in Horezu, dar acesta s-a opus. Agresorul a fost prins in scurt timp, intr-o localitate invecinata.Polițistul din Valcea a fost agresat duminica, la Horezu. Un echipaj format…

- La data de 6 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Baia au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe o strada din localitate, se afla o persoana decedata, respectiv un barbat de 50 din comuna Baia.Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere…

- Deși polițiștii o gasisera și o predasera asistenților sociali azi dimineața, femeia misterioasa care a locuit 3 luni intr-un cort la marginea padurii de langa Șcheii Brașovului a revenit, cateva ore mai tarziu, in locul cu pricina. Libertatea a vorbit cu o vecina din zona, iar aceasta a povesit ca…