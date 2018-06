Stiri pe aceeasi tema

- "In anul ce urmeaza se va decide daca Europa unita va continua sau nu sa existe", a afirmat Salvini, care conduce si partidul de extrema-dreapta Liga, in interviul care va aparea in editia de sambata a revistei, potrivit Agerpres. In mod concret, negocierile asupra bugetului european si…

- Cele doua nave arboreaza „ilegal” steagul Olandei, conform autoritatilor italiene.Lifeline are 226 de migranti la bord, salvati de pe coasta Libiei. In paralel, ONU a anuntat ca 220 de migranti au murit inecati in aceeasi zona in ultimele zile si a cerut ca statele UE „sa actioneze de urgenta”.Ministrul…

- Ministrul de Interne italian, Matteo Salvini, a afirmat vineri ca Malta ar trebui sa permita ca nava sub pavilion olandez care ajuta la salvarea a sute de imigranti din largul coastelor libiene sa acosteze in porturile sale intrucat nava se afla acum in apele malteze, relateaza Associated Press.

- Comisia Europeana a avertizat, marti, ca va lua masuri impotriva Italiei daca nu respecta drepturile omului, dupa ce ministrul de Interne, Matteo Salvini, a anuntat recensamant in comunitatile de romi, informeaza cotidianul La Stampa, informeaza Mediafax.Vezi și: Matteo Salvini, ministrul…

- Italia revine dupa blocarea navelor de migranți si spune transant: Nu mai suntem deșeurile europene! Condusa de ministrul de Interne și de liderul partidului Lega, Matteo Salvini, Italia, lupta pe viata si pe moarte cu imigrația ilegala aratand ca nu mai este dispusa sa asculte poruncile de la Bruxelles.

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP. Sustinand un discurs in fata Senatului, Salvini a reamintit…

- Guvernul nationalist din Italia isi pune in aplicare promisiunile din campania electorala. Ministrul de Interne din Peninsula a inchis porturile pentru navele cu imigranti din Africa. Un vas cu peste 600 de persoane a fost respins si a ramas in largul Mediteranei.

