Guvernul n-a adoptat inca ordonanta care sa prelungeasca plafonarea adaosului comercial si dincolo de data de 31 ianuarie 2024, astfel ca, de la 1 februarie, ne-am putea „trezi" cu mancare mai scumpa. In cele aproximativ cinci luni și jumatate in care a fost aplicata, masura a dat ceva roade, intrucat a dus la ieftinirea unor […]