Încă o jurnalistă din RUSIA se revoltă! ”Am plecat” O prezentatoare de știri la una dintre cele mai importante posturi TV din Rusia și-a dat demisia și a parasit țara, potrivit unor relatari, transmite BBC . „Am plecat (din Rusia) in primul rand pentru ca imi era teama ca nu ma vor lasa pur și simplu sa plec, apoi mi-am depus demisia”, a declarat Lilia Ghildeieva, prezentatoare NTV, pentru renumitul blogger Ilia Varlamov. Ghildeieva a fost prezentatoare a principalului jurnal de seara Segodnia („Astazi”) de la NTV – al treilea cel mai popular post TV din Rusia, care este deținut de gigantul producator de gaze naturale Gazprom și care este ferm… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

