Încă o investigație pentru manipularea emisiilor poluante la Volkswagen. Percheziții la sediul din Wolfsburg Inca o investigație pentru manipularea emisiilor poluante la Volkswagen. Percheziții la sediul din Wolfsburg Procurorii din Germania au efectuat marti perchezitii la sediul central din Wolfsburg al Volkswagen, in cadrul celei mai recente investigatii legate de manipularea emisiilor (Dieselgate), transmite Reuters. Procurorii au precizat că în urma percheziţiilor au fost confiscate documente. Reprezentanţii Volkswagen au dat asigurări că vor coopera pe deplin cu autorităţile, dar consideră că investigaţia este nefondată, scrie Agerpres.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

