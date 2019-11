Stiri pe aceeasi tema

- Un simbol al industriei craiovene iși inchide porțile dupa 70 de ani de activitate. Electroputere Craiova, aflata sub controlul unor investitori arabi, a avut un singur contract in 2019. La privatizarea Electroputere Craiova in anul 2007, aceasta avea 4 secții. In prezent au mai ramas doar doua: sectia…

- Electroputere Craiova se va inchide in luna decembrie, cand ultimii angajati vor finaliza cea din urma comanda - reparatia unui transformator de 440 MVA pentru Centrala de la Cernavoda, care a fost executat tot aici, in urma cu mai bine de 30 de ani, iar acum a fost adus la reparat. "In iunie 2019,…

- Electroputere Craiova, candva simbol al industriei romanești, isi inchide productia din decembrie, dupa 70 de ani de activitate. Fabrica, patronata de investitori arabi, are pierderi de milioane de euro, iar in acest an uzina a avut un singur contract. Din 4 sectii cate avea inainte de privatizarea…

- "In iunie 2019, am fost anuntati ca se va restructura personalul existent si va ramane o formula restransa. Dupa ce s-au dat primele preavize in luna iunie, la Divizia Motoare Electrice, a urmat a doua instiintare de disponibilizare prin care ne-au anuntat ca se inchide activitatea operationala,…

- Electroputere Craiova, candva simbol al industriei craiovene, isi inchide productia din decembrie, dupa 70 de ani de activitate. Fabrica, patronata de investitori arabi, are pierderi de milioane de euro, iar in acest an uzina a avut un singur contract, informeaza Mediafax.Una dintre cele mai…

- Decizia inchiderii activitatii de productie a Electroputere a fost luata in vara acestui an. La vremea respectiva a avut loc primul val important de concedieri colective. 296 de oameni au fost disponibilizati colectiv. Conducerea Electroputere confirma inchiderea activitatii economice a fabricii. Inchiderea…

- In ultima zi de activitati planificate pe mare din cadrul exercitiului NUSRET 19, Nava Maritima Hidrografica (NMH) Capitan-comandor Alexandru Catuneanu a executat, vineri, manevre de formatii si evolutii si a participat la secventa de tip PHOTEX, informeaza Statul Major al Fortelor Navale (SMFN).…

- In ultima zi de activitati planificate pe mare, vineri, 18 octombrie, in cadrul exercitiului NUSRET 19, nava maritima hidrografica "Capitan comandor Alexandru Catuneanu" a executat manevre de formatii si evolutii si a participat la secventa de tip Photex fotografiere aeriana .12 nave din Italia, Grecia,…