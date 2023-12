Stiri pe aceeasi tema

- Aurelian Chițu (32 de ani), atacantul celor de la FCU Craiova, considera ca echipa sa a meritat victoria in meciul cu FCSB, scor 2-0. FCU Craiova a invins FCSB și s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei. La finalul meciulul, Aurelian Chițu, golgheterul SuperLigii, a declarat ca oltenii au fost mai…

- Elvir Koljic (28 de ani), atacantul celor de la CSU Craiova, a declarat ca echipa sa a meritat victoria in meciul cu CFR Cluj, scor 1-0. Elvir Koljic a marcat singurul gol al meciului in prelungirile partidei și a adus echipei sale victoria, chiar daca clujenii au ratat mai multe ocazii. „Feroviarii”…

- CSM Petrolul Ploiesti revine, in aceasta seara, in Sala Sporturilor „Olimpia”, dupa victoria spectaculoasa de la Sibiu si ia in calcul doar varianta victoriei in confruntarea cu SCM „U” Craiova, pentru a se mentine in plutonul ce vizeaza primele cinci pozitii ale clasamentului Conferintei B. Programat…

- FCSB a invins-o pe FCU Craiova, scor 2-1, și iși consolideaza poziția de lider in Superliga. Florinel Coman crede ca victoria de astazi poate fi un restart și a comentat pe seama discuției avute cu finanțatorul Gigi Becali. Florinel Coman a laudat atitudinea colegilor lui din repriza secunda, dupa…

- LUPAC – AFC Voința Lupac a reușit sa caștige sambata, 4 noiembrie, cu scorul de 3-0, partida cu ACS Viitorul Șimian, din etapa a XI-a a Ligii 3, Seria a VII-a! Formația antrenata de Mircea Manu avea mare nevoie de cele trei puncte, avand in vedere rezultatele slabe obținute de echipa in ultima perioada!…

- Ionuț Gurau (24 de ani), goalkeeper-ul celor de la FCU Craiova, a explicat, imediat dupa remiza cu Dinamo din grupele Cupei Romaniei Betano, 1-1, faza controversata in care a fost iertat de eliminare de Horațiu Feșnic. Eliminat inițial de Feșnic, Gurau a ramas in teren dupa analizarea fazei in cabina…

- Dinamo vinde bilete la meciul cu FCU Craiova din Cupa Romaniei Betano prin 3 canale diferite: club, PCH și Sud Dinamo. Dinamo - FCU Craiova, duel din prima etapa a grupei C, se joaca marți, de la 21:00, pe Arena Naționala, live pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1 In postarea…