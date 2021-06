Stiri pe aceeasi tema

- Concluziile Corpului de control privind incidentul de la Scoala „George Bacovia” din Capitala, unde un elev a sarit de la etajul intai, vor fi gata in cateva zile, a declarat luni seara ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „A fost foarte trist sa constatam ca mai multi colegi nici macar nu au inteles…

- Inspectorul școlar general din București, Ionel Pușcaș, a spus despre elevul care s-a aruncat de la geam ca e o ”joaca obișnuita”. Ministrul Educației l-a demis. In urma cu doua zile, un copil de clasa a VI-a de la Școala gimnaziala "George Bacovia" din sectorul 4 s-a aruncat pe geam. Imediat dupa acest…

- Inspectorul scolar general din Bucuresti, Ionel Puscas, a fost demis dupa ce a declarat ca gestul unui elev care s-a aruncat de la geamul scolii este "o joaca obisnuita", a declarat, vineri, la Digi24 ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.

- Un elev de clasa a sasea de la scoala George Bacovia din Bucuresti, sectorul 4, s-a aruncat pe geam dupa ce a fost batut și umilit de colegi, relateaza observatornews.ro . Intr-o pauza, baiatul a sarit pe geamul clasei de la primul etaj al scolii in timp ce unii copii il filmau cu telefoanele mobile…

- S-a intamplat la scoala George Bacovia din Bucuresti. Baiatul a recurs la acest gest din cauza umilințelor și batailor pe care era nevoit sa le indure de la colegi. Scena a fost inregistrata de ceilalți copii, din clasa, care nu au facut nimic sa opreasca saritura. Dimpotriva, aceștia l-au indemnat…

- Incidentul s-a produs la Scoala Gimnaziala nr. 206 din cartierul Drumul Taberei din Capitala, inainte de inceperea cursurilor. Elevul a intrat in sala de clasa, iar invațatoarea era in dreptul usii in momentul in care s-a produs accidentul. Profesorii au fost cei care au apelat numarul de urgența…