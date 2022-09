Încă o companie a lui Michael Schmidt, prietenul lui Iohannis, câștigă contracte publice: 300 de milioane de lei pentru MHS Truck&Bus Compania MHS Truck&Bus SRL, care face parte din grupul de firme controlate de Michael Schmidt, prietenul președintelui Klaus Iohannis, a caștigat in mandatele președintelui contracte in valoare de peste 300 de milioane de lei, peste 65 milioane de euro, conform datelor de pe portalul SICAP citate de Europa Libera . Printre acestea, potrivit SICAP, se numara un contract de circa un milion de lei cu Romsilva in 2020 pentru furnizarea unei autobasculante dotate cu bena ș macara, in leasing, un contract de 1,1 milioane cu Romgaz, altul de aproape 3 milioane lei cu Inspectoratul General pentru Situații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

