Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe (24 de ani) a inscris in PSG - Nantes, 4-2, și a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului parizian, cu 201 reușite, una peste Edinson Cavani. Mbappe a intrat astfel intr-o categorie selecta a jucatorilor care au devenit cei mai buni marcatori din istoria marilor cluburi europene.…

- Kylian Mbappe (24 de ani) a devenit cel mai bun marcator din istoria lui PSG, cu 201 goluri, dupa reușita din poarta lui Nantes, in victoria parizienilor cu 4-2. Mbappe s-a prezentat la conferința de presa de la final cu trofeul special oferit de PSG și a anunțat urmatoarele obiective. Vrea sa elimine…

- Kylian Mbappe (24 de ani), atacantul campioanei Franței, PSG, a devenit, duminica seara, grație „dublei” marcate in derby-ul cu Olympique Marseille, cel mai bun marcator din istoria clubului din capitala Franței, cu 200 de goluri. Internaționalul francez l-a egalat astfel pe Edinson Cavani (36 de ani),…

- Karim Benzema (35 de ani), atacantul francez al campioanei Spaniei, Real Madrid, a atins o borna istorica, in urma „dublei” reușite in poarta celor de la Liverpool, in turul „optimilor” de finala din UEFA Champions League. Spaniolii s-au impus cu 5-2 in fața englezilor, chiar pe Anfield. ...

- In fața unui public spectator numeros, CS Activ Prahova-Ploiești s-a impus in jocul cu CSM Unirea Slobozia cu scorul de 31-29, in urma acestui rezultat echipa ploieșteana consolidandu-și poziția a 2-a in clasamentul eșalonului secund și luand astfel o opțiune serioasa pentru calificarea la Turneul Final,…

- Cristina Neagu a marcat, astazi, golul cu numarul 1.000 in Liga campionilor la handbal feminin si a intrat astfel in istoria competitiei europene. Citește și: Șefa de post a furat țigarile confiscate chiar din sediul poliției Cristina Neagu (34 de ani) a reusit sa marcheze golul cu numarul 1.000 in…

- Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins duminica, in deplasare, formatia SG Bietigheim, scor 27-24 (15-12), in etapa a XII-a din grupa A a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a ajuns la 1.000 goluri marcate in competitie. CSM este lider in grupa si calificata in sferturile…

- Intr-o atmosfera de vis, Rapid a invins-o pe Buducnost, 39-29, in grupa B din Liga Campionilor. Pana și jucatoarele echipei oaspete au fost impresionate de atmosfera din Polivalenta bucureșteana. Duminica seara, Rapid a invins-o pe Buducnost la 10 goluri, 39-29, și are șanse bune sa prinda unul dintre…