Agentii de securitate de la baza aeriana Torrejon de Ardoz din Madrid au detectat, joi dimineata, pe scaner, un pachet cu bomba trimis prin posta Centrului de Sateliti, care este situat in aceste unitati militare. Acest al treilea pachet se adauga celor doua trimise miercuri ambasadei Ucrainei in Spania si unei companii din Zaragoza care […] The post Inca o bomba „la pachet” in Spania. Coletul, descoperit la baza fortelor aeriene Torrejon de Ardoz din Madrid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .