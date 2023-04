Surse au declarat pentru CNBC ca rezultatul cel mai probabil pentru banca cu probleme este ca Federal Deposit Insurance Corporation sa o ia in administrare. Actiunile First Republic au scazut cu peste 90% in acest an, deoarece investitorii si-au pierdut increderea in banca, dupa ce ale doua banci regionale au intrat in faliment in martie. Alte banci sunt solicitate de FDIC pentru potentiale oferte pentru First Republic, daca banca va fi pusa sub administrare de autoritatile de reglementare, au declarat surse pentru Faber. Exista inca sperante pentru o solutie care sa nu includa administrarea judiciara,…