- Intr-o perioada in care toti opozantii PSD ataca intentia de mutare a ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, un fost ministru in Guvernul Ciolos prezinta argumentele pentru care Romania ar trebui sa recunoasca Ierusalimul drept capitala Israelului. Marius Bostan, fost ministru al Comunicatiilor,…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca ar putea merge la Ierusalim cu prilejul deschiderii ambasadei Statelor Unite, pe care a decis sa o transfere de la Tel Aviv, relateaza AFP. "Ambasada la Ierusalim a fost promisa de presedinti timp de mai multi ani. Ei au facut toti promisiuni…

- Ministerul ceh al Afacerilor Externe a anuntat miercuri redeschiderea in luna mai a consulatului onorific de la Ierusalim, in timp ce presedintele Milos Zeman a reiterat cu aceasta ocazie dorinta sa ca Praga sa-si mute in acest oras ambasada, aflata in prezent la Tel Aviv, transmite AFP, care noteaza…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ia in considerare efectuarea unei vizite oficiale in Israel pentru deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim, in urma unei discutii avute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters. Decizia lui Donald…

- 'La instructiunile mele, la doua zile dupa transferul de catre Statele Unite al ambasadei lor, Guatemala isi va transfera in mod permanent ambasada la Ierusalim', a declarat Morales duminica la Washington, in fata conferintei anuale a American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), un influent…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului. Presedintele american Donald Trump a recunoscut in decembrie…