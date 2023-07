Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de turism Bonjour Tour si-a cerut insolventa, dupa doar patru ani de activitate, potrivit unui comunicat postat pe site-ul companiei. Compania precizeaza ca situatia fiecarui turist va fi tratata in mod individual de catre lichidatorul judiciar, insa nu precizeaza cati turisti sunt afectati…

- ”Stimati turisti, Va informa pe aceasta cale ca Doamna Cristina Adriana Nae a cerut deschiderea procedurii de insolventa a debitoarei Bonjour International Tour SRL, in forma generala, in temeiul art. 70 din Legea nr 85/2014. Va specificam sa situatia fiecarui turist va fi tratata in mod individual…

- In plin sezon estival, Kusadasi, una dintre cele mai mari și mai vechi agenții de turism din Romania, a cerut intrarea in insolvența. Solicitarea a fost inregistrata la Tribunal pe 14 iulie 2023.

- Atunci cand nu furnizeaza bilete de avion pentru deplasarile oficialilor sau angajatilor din Primaria Constanta, SC Quattro Travel SRL din Constanta face bani si din promovarea unor proiecte derulate de municipalitate Compania infiintata in 2013, cu sediul in municipiul Constanta a castigat prin atribuire…