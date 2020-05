Stiri pe aceeasi tema

- Iata forma hotararii care urmeaza sa fie votata miercuri in plenul Parlamentului: "HOTARARE pentru incuviințarea starii de alerta și a masurilor instituite prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta și masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea…

- PSD nu mai depune un amendament prin care sa existe unele exceptii in privinta purtarii mastii de protectie, in cazul persoanelor cu afectiuni respiratorii. Initial, in sedinta partidului se discutase aceasta optiune, insa social-democratii au renuntat la ea. Parlamentarii juristi analizeaza, marti,…

- Petrecerea cu sute de persoane care a avut loc sambata seara in Parcul Herastrau a fost comentata și de ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Acesta a precizat ca masurile de relaxare din starea de alerta au fost aprobate și de catre agenții economici, iar cei care nu le vor respecta ar putea sa aiba parte…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca guvernul are in vedere emiterea unor acte normative prin care sa reglementeze starea de alerta, in cazul in care CCR va decide ca legislația in vigoare nu respecta Constituția. „Vom emite o reglementare de tip ordonanta de urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca decizia CEDO referitoare la cazul Laurei Codruta Kovesi este una fara precedent si nu poate ramane fara consecinte. „Astazi, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca doamnei Kovesi i-au fost incalcate drepturi fundamentale in urma deciziei Curții Constituționale…

- Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituționala prevederi din doua ordonanțe de urgența privind regimul starii de urgenta. Instituția condusa de fostul europarlamentar ALDE Renate Weber contesta, printre altele, ca președintele Romaniei poate sa legifereze „in domenii pentru care Constituția cere…

- ORDONANȚA MILITARA Nr. 4 din 29.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22…

- Parlamentarii USR vor vota investirea Cabinetului Citu. Decizia e justificata prin ”nevoia de a pune la dispozitia guvernului toate atributiile necesare pentru gestionarea crizei provocata de noul coronavirus”.