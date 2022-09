Încă doi maramureșeni au ajuns la ”răcoare” Marți, 6 septembrie, la ora 15.16, polițiștii au pus in aplicare un Mandat de Executare a Pedepsei Inchisorii emis de Judecatoria Sighetu Marmației pe numele unui barbat de 57 de ani din Rona de Sus. Acesta este condamnat la pedeapsa de 2 ani și 7 luni inchisoare cu executare in regim de detenție sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere și conducerea pe drumurile publice sub influenta alcoolului. Totodata, la ora 08.12, polițiștii au pus in aplicare un Mandat de Executare a Pedepsei Inchisorii emis de Judecatoria Sighetu… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

