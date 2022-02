Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Craiova este atat de indragostit incat a decis sa-și faca cunoscute sentimentele fața de persoana iubita intr-un mod aparte. Baiatul s-a gandit ca inscripționeze o declarație de iubirea in piatra, dar nu orice piatra. El a ales sa graveze o inima pe pietrele de susținere a Podului Suspendat…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au desfasurat saptamana trecuta o actiune tematica pe raza municipiului Constanta ce a avut ca scop verificarea respectarii a normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, a curateniei, a masurilor de protectie…

- Politia Locala a Municipiului Craiova a fost foarte productiva, iar suma totala a amenzilor date de acestia in 2021 este aproape dubla fata de anul 2020. Oare politistii locali vaneaza mult mai mult greselile craiovenilor sau acestia din urma fac mult mai multe ilegalitati? Un lucru este cert: Politia…

- Codul Administrativ, modificat de Guvern. Schimbari la statutul unor funcții publice. Veste buna pentru polițiștii locali Guvernul Ciuca a aprobat, marti, o Ordonanta de Urgenta prin care se modifica Codul Administrativ si care prevede echivalarea statutului functionarilor cu functii publice specifice…

- Polițiștii locali din Timișoara au fost prezenți și anul acesta in mijloacele de transport in comun și in stațiile acestora pentru a preveni diverse fapte ilegale care se produc in aceste locații. Astfel, patrulele de polițiști locali au depistat 2.008 persoane care au incalcat actele normative in vigoare.…

- Ca urmare a activitaților desfașurate in ultima saptamana, polițiștii locali au constatat un numar de 68 contravenții, valoarea amenzilor aplicate fiind in cuantum de 14.620 lei. Am avut 2 contravenții la Legea nr.61/1991 pentru savarșirea in public de fapte, acte sau gesture obscene, proferarea de…

- Sindicalistii din Politie incep de luni protestele in fata prefecturilor, pentru trei zile, urmand ca joi, 16 decembrie, sa protesteze la Ministerul Afacerilor Interne, iar in 17 decembrie, la sediile partidelor din actuala coalitie de guvernare. Aceștia solicita aplicarea Legii salarizarii personalului…

- De la inceputul acestui an și pana in prezent, polițiștii locali au acționat pe raza municipiului Buzau, in scopul prevenirii și combaterii depozitarilor necontrolate a deșeurilor rezultate din demolarea construcțiilor, a gunoiului menajer și a resturilor vegetale. In acest sens mai multe persoane…