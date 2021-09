Al doilea lot al lucrarilor scoase la licitatie in toamna anului trecut de Compania Nationala de Investitii pentru refacerea unor drumuri de interes local din comunele Mogosesti-Siret si Todiresti a fost atribuit asocierii Enviro Construct SRL si Road Engineering Project SRL. Suma care le revine in acest contract este de 7,15 milioane de lei, de la 9,74 milioane estimate la lansarea licitatiei. Sunt vizate refacerea unor drumuri afectate de calamitati in anii 2014 si 2017 in localitatile Mogosesti-Siret si Muncelul de Sus. Durata contractului este de 50 de luni, dintre care 36 reprezinta perioada…