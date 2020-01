Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Arad anunța dosar penal dupa ce 40 de copii s-au intoxicat in urma deratizarii din Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad: „s-a stabilit o legatura directa intre starea elevilor și dezinsecția/dezinfecția efectuata in incinta liceului”. Inspectoratul de Politie Județean Arad face arata…

- 14 copii din cei 40 care au ajuns luni la UPU Arad, in urma deratizarii și dezinsecției efectuate la Liceul Teoretic "Adam Muller Gutenbrun, au ramas internați. Cursurile sunt suspendate marti in corpurile de cladire...

- Conform sursei citate, exista suspiciunea ca in salile de curs unde acesti elevi invata au fost efectuate vineri proceduri de Dezinfectie, Desinsectie si Deratizare (DDD) si este posibil ca elevii sa fi intrat in contact cu substante chimice, care sa le fi produs aceasta simptomatologie. „O echipa de…

- 14 elevi din clasele V-VIII de la Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrun" din Arad au fost dusi, luni dupa-amiaza, la Spitalul Judetean Arad, cu simptome iritative, dupa ce in unitatea scolara s-a facut dezinsectie si deratizare pe timpul vacantei scolare.

- Un incident grav a avut loc, luni, la Liceul German din Arad. 18 copii au ajuns la Spitalul Județean prezentind simptomele unei intoxicații. Vineri, inaintea inceperii celui de-al doilea semestru, in școala a avut loc o dezinsecție. Aceasta ar fi cauza starilor de rau acuzate de copii. O echipa operativa…

- Mai mulți elevi ai Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” (Liceul German) din Arad au ajuns in aceasta dupa-amiaza la spital cu simptome specifice intoxicarii, in urma unei dezinsecții facute in școala lor, informeaza Glasul Aradului.La Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Arad au…

