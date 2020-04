Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca șapte decese survenit in urma complicațiilor provocate de coronavirus. Deces 602 Femeie, 67 ani din județul Neamț. Internata in data de 15.04.2020 Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț-Nefrologie, transferata in 22.04.2020 la Spitalul Clinic de Boli…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat decesul a inca patru pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul național a ajuns la 579. Deces 576 Barbat, 78 ani din județul Hunedoara. Pacientul se prezinta cu pneumonie acuta, suspiciune COVID19, la Spitalul Municipal…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca cinci decese survenit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Iata cea mai recenta lista facuta publica de GCS: Deces 520 Barbat, 39 ani din județul Arad. Data internarii: 08.04.2020 Spitalul Județean de Urgența…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca noua decese in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. In cea mai recenta lista a victimelor este inclusa și o infirmiera din Arad, in varsta de 59 de ani. Bilanțul național a ajuns la 479. Iata, mai jos, lista…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca 12 romani au murit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total a ajuns la 282 de decese. Iata cea mai recenta lista a victimelor, așa cum a fost prezentata de GCS: Deces 271 Barbat, 70 de ani din…

- ZI NEAGRA! 23 decese de coronavirus anuntate, miercuri, in Romania. Bilantul mortilor a ajuns la 220. Printre morti, si un tanar de 35 de ani.Vezi din ce zone sunt victimele Grupul de Comunicare Strategica anunta inca cinci decese in randul pacientilor cu coronavirus. Bilantul deceselor ajunge la 220…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta in cinci decese ale unor pacienti infectati cu coronavirus. Toti cei cinci pacienti sufereau si de alte boli. Bilantul deceselor in Romania in contextul epidemiei de coronavirus ajunge la 215. Deces 211. Barbat, 53 de ani, din județul Suceava. Internat pe data…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca trei persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au murit. Toate cele trei victime anunțate azi sunt femei in varsta care sufereau și de alte afecțiuni cronice. Una dintre victime este o femeie 71 ani din Arad cunoscuta cu…