Stiri pe aceeasi tema

Germania s-a facut cu propriile maini parte a conflictului din Ucraina și nu poate fi un "broker" cinstit intre Moscova și Kiev, a declarat, joi, in timpul unui briefing, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, noteaza TASS, potrivit RADOR.

Retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Ucrainei este inacceptabila pentru Moscova drept condiție preliminara pentru incepetrea negocierilor, a declarat Aleksandr Grușko, adjunct al ministrului de externe al Federației Ruse. "Nu, asemenea condiții sunt inacceptabile", a declarat astazi Grușko…

Kremlinul a anuntat vineri ca va continua sa considere intreaga regiune ucraineana Herson si orasul cu acelasi nume drept parte a Rusiei, in pofida retragerii armatei ruse din aceasta zona pe care Moscova a anexat-o ilegal in septembrie, transmit agentiile internationale de stiri, potrivit Agerpres.

Purtatoarea de cuvant a ministerului de externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat miercuri ca Moscova a avut ocazional contacte cu oficiali americani. Oficialul rus a mai spus ca astfel de contacte au avut loc intre anumite agenții guvernamentale anonime din ambele țari, dar a precizat ca Ministerul…

Ministrul iranian de Externe a recunoscut sambata, pentru prima data, ca țara sa a furnizat drone Rusiei, insistand ca transferul a avut loc inainte de razboiul pe care Moscova l-a purtat in Ucraina, in urma caruia dronele de fabricație iraniana au bombardat in picaj Kievul.

Tribunalul din Moscova a trimis in arest trei cetațeni ai Federației Ruse - Alexander Bylin, Oleg Antipov și Dmitri Heavy - acuzați in dosarul penal al exploziei de pe podul din Crimeea, a declarat serviciul de presa al instanței pentru Interfax.

Parisul considera ca este important sa se mențina canalele de dialog cu Moscova și se opune incercarilor de izolare a Rusiei, a declarat marți ministrul francez de Externe, Catherine Colonna.

Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat ca metodele de lucru ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) amintesc din ce in ce mai mult de acțiunile "Statului Islamic" și "Al-Qaida" (organizații teroriste, ambele interzise pe teritoriul Federației…