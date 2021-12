Înapoi în trecut: Chișinăul acoperit de omăt în ianuarie 1963 (VIDEO) Agenția Naționala a Arhivelor a publicat un nou videoclip interesant, unic, din colecțiile sale, din care putem vedea cum arata Chișinaul acoperit de omat in ianuarie 1963. Cetațenilor de astazi, internauților secolului 21 le va fi interesant sa calatoreasca in trecut in aceasta "mașina a timpului" și sa vada cum erau deszapezite strazile din centrul orașului lor iubit, cum poliția ajuta la eli Citeste articolul mai departe pe noi.md…

