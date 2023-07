INAIS a lansat colecția Visul unei Nopți de Miez de Vară! INAIS a lansat colecția Visul unei Nopți de Miez de Vara! Inspirata de un vis fantastic din magica Noapte de Sanziene, colecția surprinde prin piese “powerful”, dar totodata diafane. Tul-uri cu transparențe ce iți provoaca imaginația sunt eclectic accesorizate cu elemente glam-rock-punk pentru un efect vizual dramatic și contemporan, dar in același timp senzual și vulnerabil. “Are you sure you are awake? It seems to me That yet we sleep, we dream”, este Motto-ul colecției create de designerul Ina Isbasescu. “Ne-am pregatit cu o ședința foto uimitoare, intr-un cadru natural și de poveste. Intra… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

