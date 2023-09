Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden s-a declarat, duminica, dezamagit de faptul ca liderul chinez Xi Jinping nu participa la summitul liderilor G20 din India, dar a adaugat ca va "apuca sa il vada", relateaza Reuters, informeaza News.ro."Sunt dezamagit... dar voi apuca sa il vad", a declarat Biden reporterilor…

- Statele Unite impun taxe de import unor producatori mari de panouri solare, pentru ca evita tarifele aplicate produselor din China Decizia, care reflecta in mare masura o constatare preliminara facuta de agentie in decembrie, a fost criticata de cumparatorii de panouri solare care se bazeaza pe produse…

- Decizia, care reflecta in mare masura o constatare preliminara facuta de agentie in decembrie, a fost criticata de cumparatorii de panouri solare care se bazeaza pe produse ieftine fabricate in strainatate pentru a-si face proiectele competitive. Dar este o veste buna pentru mica industrie de productie…

- Soarta a doi elefanti tinuti in lanturi la gradina zoologica din Hanoi a sensibilizat opinia publica din Vietnam, iar organizatiile pentru apararea drepturilor animalelor solicita punerea animalelor in libertate intr-un parc national.

- Presedintele american Joe Biden a cerut joi „eliberarea imediata” a presedintelui inlaturat al Nigerului, Mohamed Bazoum, retinut saptamana trecuta de militarii aflati la originea loviturii de stat din tara vest-africana. Miercuri, blocul regional al Africii de Vest a trimis o delegație in Niger pentru…

- UPDATE 23.00 - Ucraina va incepe saptamana aceasta un dialog cu Statele Unite privind garantiile de securitate pe care le poate obtine pana la aderarea la NATO, a declarat duminica Andri Ermak, seful de cabinet al presedintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters.Consultarile vor avea loc ca urmare…

- Vietnamul a interzis mult-asteptatul blockbuster american "Barbie" din cauza scenelor care prezinta o harta pe care apar pretentiile Beijingului in Marea Chinei de Sud, a informat luni presa de stat, citata de AFP, scrie news.ro.Harta arata propria delimitare geografica a Chinei, cunoscuta sub numele…

- Generalul maior (r) Paul Hurmuz este romanul care a condus timp de trei ani Divizia Intelligence a Statului Major Militar Internațional de la Cartierul General al NATO din Bruxelles. Vorbind despre razboiul din Ucraina, generalul a explicat faptul ca rușii au fost surprinși de faptul ca ucrainenii au…