- Fostul ministru al Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca liderii grupurilor parlamentare PNL, PSD, UDMR si AUR au respins, la Camera Deputatilor, urgentarea privind dezbaterea proiectului legislativ ce introduce necesitatea Certificatului Verde pentru anumite categorii profesionale. In acelasi timp,…

- Proiectul privind obligativitatea prezentarii la locul de munca a certificatului verde digital COVID-19 intra, in aceasta saptamana, in discutii la Camera Deputatilor, iar neadoptarea acestuia ar aduce o adancire a crizei sanitare din Romania. Medicii cer legea cu disperare, iar presedintele Consiliului…

- Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR spune ca legea care introduce obligativitatea certificatului verde la locul de munca va fi adoptata de Camera Deputaților, chiar daca a fost respinsa de Senat. El a...

- Marea Britanie ar putea impune personalului din sanatate sa se vaccineze anti-coronavirus. Secretarul de stat in Ministrul Sanatații, Sajid Javid, a declarat pentru Sky News ca vaccinurile obligatorii pentru salariații din sanatate ar contribui la protejarea pacienților. Sajid Javid a adaugat ca nu…

- Premierul demis Florin Cițu anunța introducerea certificatului verde in magazinele neesențiale: „Știu ca este un subiect nepopular, imi asum acest risc politic”. Biroul Executiv al PNL a decis, vineri, susținerea in Parlament a demersurilor pentru introducerea certificatului verde in afara magazinelor…

- Statul ar trebui sa introduca vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 pentru toate categoriile de cetațeni, prin Hotarare de Parlament. Angajații care refuza sa se imunizeze sa fie concediați.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, sambata, ca, in opinia sa, persoanelor care au libertatea sa se vaccineze gratuit și nu o fac nu ar mai trebui li sa acopere costurile testarii pentru COVID-19 de catre statul roman, informeaza Agerpres . Ministrul Sanatații spune ca prioritare pentru…

- Combinatul Liberty Galati a decis sa ofere stimulente angajatilor care merg sa se vaccineze impotriva noului coronavirus. Salariatii care se vor vaccina pentru prima data sau care fac rapelul vor primi vouchere in valoare de 100 de lei. Incepand din luna mai, Combinatul Liberty Galati a oferit deja…