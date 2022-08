Stiri pe aceeasi tema

- Armamentul nuclear reprezinta o amenintare "reala si actuala" dupa invazia Ucrainei de catre Rusia, avertizeaza primarul din Nagasaki Tomihisa Taue marti, la comemorarea a 77 de ani de bombardamentul nuclear american care a devastat acest oras japonez, relateaza AFP. La 9 august 1945, Nagasaki a fost…

- Administratia Joseph Biden a cerut, luni, Rusiei sa opreasca activitatile militare in jurul centralelor nucleare din Ucraina, in conditiile in care Rusia si Ucraina se acuza reciproc de actiuni riscante in apropierea instalatiilor atomice.

- Europa se afla in cel mai periculos moment al sau dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial in contextul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, a apreciat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de EFE. ‘Nu trebuie sa ne speriem si nici sa exageram, dar trebuie sa intelegem clar ca ne…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU Antonio Guterres urmeaza sa participe, alaturi de reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei, la ceremonia de semnare a acordului, anunta presedintia turca. The post Rusia si Ucraina urmeaza sa semneze vineri, la Istanbul, un acord privind…

- Ministrul leton al apararii Artis Pabriks a anuntat marti reintroducerea serviciului militar obligatoriu pe fondul tensiunilor crescande cu Rusia vecina si a razboiului din Ucraina, transmite miercuri AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele Emmanuel Macron a declarat miercuri intr-o conferința de presa cu Klaus Iohannis ca ”dorim ca dosarul privind aderarea Romaniei la Schengen sa progreseze” și a susținut ca Franța sprijina Romania in acest dosar. Chestionat in mod repetat de ziariștii romani cu privire la declarația sa anterioara,…

- Consilierul prezidențial ucrainean Mihail Podoliak a anunțat condițiile pentru reluarea negocierilor cu Rusia. Printre cele menționate de oficialul ucrainean este ca partea rusa „sa inceteze atacurile cu rachete asupra orașelor pașnice”, scrie unian.net .

- UPDATE Rusia a lansat asupra Ucrainei mai multe rachete decat orice alta tara in oricare alt conflict dupa al Doilea Razboi Mondial, record care, potrivit expertilor si datelor obtinute de revista Newsweek, sugereaza ca Moscova a esuat in aceasta ofensiva, potrivit EFE. Campania de bombardamente a Rusiei…