- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, s-a declarat luni optimist in privinta obtinerii unui acord comercial fara taxe vamale cu Uniunea Europeana dupa-Brexit, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Boris Johnson spera sa evite astfel controalele vamale la frontiera administrativa…

- Partidul Popular European (PPE) pierde din influenta, intrucat s-a deplasat de la valorile conservatoare catre politici liberale si centriste, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, citat de agentia Reuters.''Daca Partidul Popular European este incapabil sa-si schimbe cursul, atunci…

- Interesul principal al Uniunii Europene in incheierea unui acord comercial cu Marea Britanie este ajunga la o intelegere privind standarde comune sociale si de mediu si sa evite "o cursa nociva", a scris negociatorul sef al UE intr-un articol de opinie, relateaza Reuters. Premierul britanic Boris Johnson…

- Noul comisar european pentru justitie, belgianul Didier Reynders, a acuzat marti Polonia si Ungaria ca fac pasi inapoi in privinta standardelor democratice, in contextul unei reuniuni a Consiliului Afaceri Generale la Bruxelles in care cele doua state ar urma sa fie indemnate sa respecte statul de…

- Prim-ministrul ceh Andrej Babis considera ca nu are niciun motiv de a demisiona din cauza anchetei in curs a Comisiei Europene cu privire la presupuse conflicte de interese legate de conglomeratul sau de afaceri Agrofert, transmite Reuters, care citeaza un interviu aparut miercuri in cotidianul Pravo,…

- Guvernul de la Budapesta a introdus in acest an un o noua schema pentru a sprijini casatoriile si nasterile prin imprumuturi subventionate, iar programul a contribuit deja la inmultirea exponentiala a nuntilor, dar este inca prea devreme de spus daca va contribui si la cresterea numarului de bebelusi,…

- Guvernul Ungariei a propus proiecte de lege care ar crește controlul statal asupra tribunalelor din țara și asupra școlilor independente, provocând îngrijorari grupurilor care militeaza pentru drepturile cetațenilor, scrie Reuters. Una dintre masurile înaintate de parlament…