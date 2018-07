Prim-ministrul ungar Viktor Orban a sustinut ca in tara sa este "toleranta zero" pentru antisemitism, adaugand ca guvernul sau va coopera cu Israelul in lupta impotriva fenomenului, joi, in timpul unei intalniri cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza dpa. "Suntem gata sa cooperam in razboiul impotriva antisemitismului si consideram ca una dintre formele sale sunt declaratiile impotriva statului Israel", a spus Orban in remarci citate de site-ul de stiri israelian Ynet in a doua zi a vizitei sale in Israel. Orban s-a confruntat cu acuzatii de antisemitism pentru campania impotriva…