- „Ascultam oamenii și venim cu soluții pentru o viața mai buna”. Cu un asemenea mesaj iși incepe președintele Parlamentului, Igor Grosu, o postare pe pagina sa de Facebook, astazi, 22 august, unde relateaza despre vizita de lucru din weekendul trecut, pe care a avut-o in Sudul țarii. Președintele Parlamentului…

- Drumul Național 1 a fost inundat, joi seara, in urma unei ploi torențiale. Dupa cum se poate vedea in imaginile postate pe rețelele de socializare, șoferii din Bușteni abia au reușit sa traverseze zona. O ploaie torențiala de cateva minute a inundat DN1. Apa s-a adunat imediat, iar gurile de canalizare…

- Sudul și Estul țarii, aflate sub cod portocaliu de canicula, s-au topit și astazi la temperaturi de pana la 40 de grade. Dar tot in aceste zone sunt anunțate și vijelii. Meteorologii au emis o dubla avertizare cod portocaliu pentru aceasta seara, dar și pentru maine.

- Dezastru ecologic in sudul tarii. Lacul Beleu din raionul Cahul, unul dintre mai mari lacuri naturale din tara, risca sa dispara din cauza secetei. Nivelul apei a ajuns la 15 cm, cel mai mic nivel inregistrat in ultimii 30 de ani.

- Pe teritoriul Republicii Moldova a fost inregistrat un caz pozitiv de rabie la o pisica in raionul Leova, satul Cuporani. sint intreprinse activitați de control și de eradicare a focarului de boala, in conformitate cu Ordinul ANSA.

- Cand credem ca am scapat de codul portocaliu de canicula, și odata cu el, și de temperaturile ridicate, 16 județe din sudul țarii sunt duminica sub avertizare Cod portocaliu de canicula, cu maxime ce pot ajunge la 41 de grade. prelungesc cu inca o zi sau doua avertizarile. 16 județe din sudul țarii…

- Codul portocaliu de canicula va fi extins duminica si in sudul tarii, a anuntat directoarea ANM Elena Mateescu vineri, la videoconferinta cu prefectii organizata pe tema masurilor de interventie pentru combaterea efectelor caniculei.

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor prezinta situația epizootica din Republica Moldova, și in regiune in perioada 09.07.2022 - 15.07.2022, informeaza Noi.md. Pe teritoriul Republicii Moldova a fost inregistrat un focar de pesta porcina africana la porci domestici in raionul Cahul, localitatea…